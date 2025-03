Ilrestodelcarlino.it - Illumina la tua casa in modo smart: lampadina WiFi compatibile con Alexa, ora con il 60% di sconto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

UnaLEDmulticolore,con, Google Home e Matter, per un'zione personalizzata e intelligente. La Tapo L535E, con 1055 lm di luminosità, controllo remoto tramite app e monitoraggio energetico, oggi la paghi pochissimo su Amazon. Pensa che può essere tua con soli 10,99€, grazie a unodel 60%. L’IVA è inclusa così come le spese di spedizione. Cosa aspetti? Approfittane adesso, la promozione è a tempo limitato.in offerta su Amazon Tapo L535E in offerta su Amazon:a soli 10,99€ LaTapo L535E offre una gamma completa di colori, permettendo di scegliere tra milioni di tonalità per creare l’atmosfera perfetta in ogni stanza. È possibile regolare sia la temperatura del bianco (caldo-freddo) sia l’intensità della luce per adattarla a qualsiasi esigenza, da una luce rilassante a una più intensa per la lettura o il lavoro.