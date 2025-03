Gamberorosso.it - “Il vino? Facile demonizzarlo, ma fa parte della nostra dieta”. Intervista al ministro Andrea Abodi

Leggi su Gamberorosso.it

Il countdown per le Olimpiadi Milano-Cortina è ufficialmente iniziato. Dal 6 febbraio al 22 febbraio 2026 l’Italia ospiterà i giochi invernali più diffusistoria, cui seguiranno le Paralimpiadi (6-15 marzo): ventiduemila km quadrati, due città, due regioni e due Province Autonome per più di 3500 atleti da 93 Paesi. Accanto a piste da sci, da bob e ice park, anche l’enogastronomia farà la sua. Abbiamo incontrato ilper lo sport e i giovaniche ci ha raccontato i retroscena enogastronomici dell'evento, oltre alla sua passione per i piatti romani e il.Meno di un anno alle Olimpiadi Milano-Cortina. Le due città sono pronte ad ospitare il grande turismo che arriverà anche dal punto di vista dell’offerta culinaria?Non parliamo solo di Cortina e Milano, ma di due regioni e di due provincie autonome con tutti i loro territori, dalla Valtellina alla Val di Fiemme, perché ricordiamo che saranno le Olimpiadi e Paralimpiadi più diffuse di tutta la storia.