Ilfattoquotidiano.it - Il video esclusivo dalla sede di Equalize: così Gallo e Calamucci facevano dossieraggio illegale sull’ex europarlamentare Daniela Aiuto

Eccoli allora in presa diretta, come mai si erano visti, l’ex poliziotto Carminee l’hacker Samuele “Sam”. Immortalati dalle telecamere dei carabinieri di Varese mentre, negli uffici della societàdi via Pattari a Milano, eseguono una carico dell’exdel Movimento cinque stelle. L’obiettivo come si può ascoltare in modo cristallino e di farle lo Sdi attraverso un accesso abusivo alla banca dati del Viminale. Poche immagini, dunque, valgono più di centinaia di atti scritti. Siacheoggi sono indagatiprocura di Milano che indaga sul gruppo di presunti spioni legati all’ufficio di via Pattari. Per loro l’accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata all’accesso abusivo a database informatici.