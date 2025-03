Ilfattoquotidiano.it - Il vicepremier Tajani promette: “L’Italia non userà i fondi di coesione per comprare armi. Sono destinati ad altri progetti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tocca alAntoniorompere il silenzio del governo, già diviso sulla proposta di riarmo da 800 miliardi presentata in questi giorni da Ursula von der Leyen, sulla possibilità di mettere a disposizione anche idiper finanziare la produzione e l’acquisto di nuove. È uno dei punti più controversi del piano della commissione europea, fortemente criticato in patria anche da Elly Schlein e dal Movimento 5 Stelle. Ma mentre i leader dei 27 Stati membri si stanno riunendo per il Consiglio europeo “speciale” a Bruxelles, il ministro degli Esteri rassicura: “Per quanto riguarda la questione deidi, noi non li useremo perché devono esserea fare altre cose e quindi non c’è alcuna preoccupazione su questo”.Mercoledì, il commissario europeo per lae le Riforme, Raffaele Fitto, che gestisce questo portafoglio, aveva dichiarato che la proposta di von der Leyen non doveva essere letta come un’imposizione, ma come “un’ulteriore opportunità per quei Paesi che hanno esigenze diverse rispetto ad”.