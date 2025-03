Iodonna.it - Il viaggio delle 9 coppie in gara, dall'isola di Palawan al Fortino Sant Isabel di Tay Tay

«Ci spostiamo, esploriamo, ci avventuriamo nei luoghi più estremi, attraversiamo i continenti per conoscere e conoscerci e viaggiando troveremo il continente in noi stessi. E non c’èmigliore di quello di Pechino Express». Queste le parole con cui Costantino della Gherardesca inaugura stasera Pechino Express 2025 – Fino al tetto del mondo: nuova edizione in onda su alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con la prima puntata. Pechino Express 2025: chi sono le noveinX Leggi anche › Giulio Berruti a “Pechino Express”: «Maria Elena Boschi? Mi ha supportato, ma non sarebbe venuta con me» Pechino Express 2025, stasera la prima puntata: anticipazioni tappaQuesta stagione prevede un percorso «di 6000 chilometri, attraversando tre Paesi incredibili: il gioiello verdeFilippine, la sorridente Thailandia, fino al tetto del mondo, il Nepal.