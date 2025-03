Liberoquotidiano.it - Il vertice Ue sull'Ucraina? Approvato il documento col sì di 26 Stati: chi non ha firmato

I leader Ue hannole conclusioni dela 26, senza l'Ungheria. Non è stato quindi possibile avere l'unanimità sul paragrafo di sostegno a Kiev. Quelloa difesa è stato approvata a 27. Ed è in questo clima che Mosca si scaglia contro Emmanuel Macron e lo paragona a Hitler e Napoleone. All'indomani del discorso in cui l'inquilino dell'Eliseo ha lanciato l'ipotesi di un 'ombrello nucleare' francese'Europa, affermando di non poter credere che la Russia si fermerà all', più voci si sono levate dalla leadership russa. "La retorica nucleare di Macron è una minaccia per la Russia», è stato il primo messaggio, quello del ministro degli Esteri Sergey Lavrov, che ha poi assimilato Macron a Hitler e Napoleone dicendo che "a differenza dei suoi predecessori, che pure volevano combattere la Russia - Napoleone, Hitler - il signor Macron non sta agendo con molta grazia".