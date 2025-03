Ilfoglio.it - Il timing di Sala per il nuovo progetto di San Siro è pronto. Verdi e Nimby battuti in Consiglio

Leggi su Ilfoglio.it

Ildiper Sanprevede la presentazione di un’offerta di acquisto e di un piano di fattibilità tecnico finanziario per il primo trimestre 2025, poi la compravendita di stadio e area per luglio. Tempi da rispettare senza sgarrare perché a ottobre di quest’anno scatta il vincolo delle Soprintendenza sul Meazza che renderebbe vano iltanto caro alle due società il quale, lo ricordiamo, punta sulla costruzione di unstadio accanto a quello vecchio che verrà in parte demolito. Si spiega così l’impazienza del sindaco che sa di avere un’ultima carta, che dev’essere giocata al meglio: da qui la sollecitazione alla due società affinché presentino l’offerta. Sotto questo aspetto Beppeè stato accontentato, il documento è, secondo indiscrezioni è ampio e contiene le indicazioni su come le squadre intendono trasformare l’area e con quali risorse.