Il terzo finalista Grande Fratello la decisione della produzione sull’altro nome

La puntata di questa sera delsi preannuncia ricca di colpi di scena, tra confronti infuocati, una nuova eliminazione e la proclamazione deldi questa edizione. L’attesa è altissima tra i fan del reality, pronti a scoprire chi conquisterà un posto per la finalissima del 31 marzo.>>“Ahia, ci resterà secca”., Shaila non lo sa: la brutta sorpresa in CasaDopo le precedenti puntate che hanno visto Lorenzo e Jessica Morlacchi ottenere l’accesso alla finale, questa sera sarà il pubblico da casa a decretare ilconcorrente destinato a giocarsi la vittoria. Un televoto flash verrà aperto nel corsopuntata, con i concorrenti chiamati a scegliere chi mandare allo scontro decisivo. Jessica Morlacchi ha già sorpreso tutti battendo Helena Prestes, considerata una delle favorite di questa edizione, mentre Lorenzo ha avuto la meglio su Javier Martinez, amatissimo dai telespettatori.