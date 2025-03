Metropolitanmagazine.it - Il South Carolina condanna a morte per fucilazione Brad Sigmon: è la prima volta dal 2010

Non accadeva dalsarà fucilato in. L’uomo di 67 anni sconterà ladel 2001 per aver ucciso i genitori della sua ex fidanzata con una mazza da baseball. Il protocollo dell’esecuzione prevedere che venga messo un bersaglio sull’uomo posizionato da un medico ufficiale sopra il suo cuore. Ad eseguire lasaranno tre ufficiali del penitenziario.Neldomanisaràto aSi tratta dellaesecuzione mortale negli Stati Uniti da 15 anni a questa parte. Dal 1985 nelladel Sud i metodi utilizzati erano l’iniezione letale e l’elettrocuzione. Sono morti circa 46 prigionieri. A proposito di condanne a, ci sono tre casi registrati nello Utah. Si tratta del 1977, 1996 e del: la pena diè stata ripristinata nel 1976.