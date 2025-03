Ilrestodelcarlino.it - Il Song Contest conquista il mondo. Premio alla carriera per Al Bano

Si arricchisce il parterre di ospiti della finale del San Marinoin programma sabato sera al Teatro Nuovo di Dogana. Ospite d’onore della serata sarà Alche si esibirà in apertura con due brani e poi riceverà ilda parte del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. Ma l’edizione di quest’anno riserva altre importanti novità: oltre ad avere un cast con artisti stranieri avrà anche una ribalta internazionale grazietrasmissione in Eurovisione eritrasmissione nei 5 continenti attraverso Rai Italia, dal Sud Africa all’America Latina, dall’Asia all’Australia. Proseguono, intanto, i lavori preparatori delle giurie, sia quella della critica che ha ricevuto i brani da ascoltare, sia quella principale che decreterà il vincitore della manifestazione: in via Asiago, come preannunciato, si è infatti riunita la giuria del San Marino