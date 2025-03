Laspunta.it - Il Sindaco Colella ricevuta dal Console di Romania

La Sindaca di Ciampino, Emanuela, è statadalgenerale dellaa Roma, Marian Popescu.Un incontro interlocutorio, dove le due istituzioni hanno confermato la volontà di collaborare insieme, con l’intento di creare una rete comunicativa più fluida in ambito sociale, semplificando i canali interistituzionali nell’interesse dei cittadini rumeni presenti sul territorio comunale. Ricordiamo che a Ciampino è presente una comunità ortodossa rumena presso la parrocchia Gesù Divino Operaio.“Ringrazio ilgenerale – sottolinea in una nota la Sindaca– per averci ricevuto. È stato un incontro positivo, da cui è emersa una volontà comune di lavorare insieme nell’interesse dei tanti cittadini rumeni presenti a Ciampino, con particolare attenzione alle possibili situazioni di vulnerabilità.