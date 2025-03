Lettera43.it - Il segretario di Stato americano Marco Rubio appare in tv con la croce del Mercoledì delle Ceneri

durante un’intervista su Fox News, ildinon è passato inosservato,ndo con unadi cenere sulla fronte. Il gesto, tipico del, segna l’inizio della Quaresima per i cattolici e simboleggia il pentimento e la fede cristiana. Durante la trasmissioneha parlato della guerra in Ucraina, aderendo alla propaganda russa e avvertendo Kyiv di non minare le trattative in corso. Ilha avuto una forte risonanza alla Casa Bianca. Anche il vicepresidente JD Vance ha ricevuto pubblicamente leda un sacerdote, mentre il personale èinvitato a partecipare a una messa celebrata nella Sala del Trattato Indiano, con tanto di email che ricordava l’evento. Il presidente Donald Trump e la first lady Melania, invece, hanno dedicato ai cittadini un messaggio per l’occasione, rafforzando la connotazione religiosa della nuova amministrazione.