Il Sassuolo e la promozione. Quel record che resta tabù

di Lorenzo LonghiC’è un, dei tanti che ilpuò ottenere in questo campionato, che non dipende strettamente dai neroverdi, nemmeno se riuscissero a stabilire il primato di punti in un campionato a 20 squadre e nemmeno se fossero capaci, addirittura, di vincere tutte le dieci gare che mancano di qui alla fine: èlo dell’anticipo con il quale la squadra conquisterà l’aritmetica certezza della. Ilappartiene attualmente all’Ascoli 1977-78 (nell’era dei due punti per vittoria) e al Benevento 2019-20 (nell’era dei tre punti),lo allenato da Filippo Inzaghi, che riuscì a vincere il torneo cadetto con 86 punti totali e con ben 7 giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare. In quest’ultimo caso,lo dei giallorossi, era il 2020, l’anno segnato dalla pandemia e dalla sospensione del calcio anche in Italia, e per questo le date furono abbastanza singolari, perché il club campano ottenne lain piena estate, il 29 giugno, battendo 1-0 la Juve Stabia al Vigorito e salendogiorno a 74 punti, ben 24 di distanza sul Crotone e il Cittadella, che si dividevano, a pari merito, seconda e terza posizione.