Il Rione Darsena si supera ancora | Polverizzati tutti i record ma la vera vittoria è l’atmosfera

"Abbiamo polverizzato ogni". Mentre in via Coppino si smonta il treno delle cucine e si iniziano a rimuovere i container, mentre il cassiere del Polpo finisce di contare gli spiccioli tra i tentacoli, il direttivo del Carnevalpuò già incassare l’ennesima soddisfazione. A traciare un primo bilancio dell’edizione 2025 è il vicepresidente Alessandro Summonti. Summonti, possiamo già tirare delle somme? "Voglio partire da una premessa: nel 2019, avevamo parlato di ’edizione perfetta’ per quella andata agli archivi; poi è arrivato il 2020 che ha battuto il 2019, tra l’altro proprio nell’edizione del cinquantennale. Il Covìd ci ha fatto saltare il ’21 e il ’22, siamo tornati nel ’23 con un’altra edizione che ha battuto quella del 2020. L’anno scorso il meteo ha compromesso tre serate su cinque, ma senza scalfire la solidità della manifestazione.