Il restauro della Natività Alla chiesa dell’Autostrada le immagini dei lavori

Ripartire dal cielo di Betlemme: una pace desiderata. L’iniziativa è incentrata sulla mostra fotografica "Ripartire dal cielo di Betlemme: una pace desiderata", che sarà allestita dall’8 marzo al 22 marzo, nelladi San Giovanni Battista, opera dell’architetto GIovanni Michelucci che la concepì come una "tenda" per il viaggiatore, un luogo di sosta e di ristoro spirituale. Saranno in mostra ledel grandeBasilicadi Betlemme realizzato dPiacenti con maestranze italiane, sarà presente Giammarco Piacenti insieme ad altre "di Betlemme" scattate da Nino Ceccatelli e Sara Bessi, fotografo e giornalista. Si tratta di una mostra itinerante che sta girando il mondo, supportata anche dSanta Sede ed operata dBetlehem Development Foundation, con lo scopo di sensibilizzare la rinascita di una terra devastata dagli scontri di religione e civili e cullacristianità.