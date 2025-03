Metropolitanmagazine.it - Il realismo magico e la ripetitività del tempo secondo Gabriel García Márquez

José de la Concordia, noto semplicemente come(o, addirittura, Gabo, è nato ad Aracataca il 6 marzo 1927 ed è stato uno degli autori più importanti e significativi del secolo scorso, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1982.Insieme al peruviano Mario Vargas Llosa, all’argentino Julio Cortázar e al messicano Carlos Fuentes, è stato uno dei quattro scrittori sudamericani protagonisti del boom letterario degli anni Sessanta/Settanta. Il suo libro più celebre, Cent’anni di solitudine, gli ha donato la fama internazionale, ed è stato fonte d’ispirazione per una nuova generazione di autori, da Isabel Allende a Paulo Coelho. Attraverso le sue opere,ha recuperato la narrativa fantastica del romanticismo europeo e il romance, stile di moda prima dell’avvento del romanzo moderno nel nel XVIII secolo, quando la mescolanza di reale e invenzione venne relegata al genere gotico (Shelley, Lewis etc.