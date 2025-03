Il Questore di Latina Fausto Vinci in visita a Terracina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 marzo 2025 – Martedì mattina ildiha incontrato il Sindaco diFrancesco Giannetti presso il Palazzo Comunale. Al termine dell’incontro il primo cittadino ha accompagnato il, insieme all’Assessore alla Cultura Alessandra Feudi e al ViceVicario Giorgio Seminara, are alcune delle bellezze della Città.Prima tappa è stata il Teatro Romano, a seguire poi il Capitolium, dove ilha potuto ammirare il ritratto di Giulio Cesare. La mattinata si è conclusa con laal Tempio di Giove Anxur e all’oratorio del Piccolo Tempio dove sono stati di recente riportati alla luce preziosi affreschi, tra i più antichi del Lazio meridionale, e tra questi l’immagine di San Silviano.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.