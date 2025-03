Ilnapolista.it - Il Psg adesso è un magnifico collettivo, ma ironicamente ha perso contro un sol uomo (Times)

Psg-Liverpool è stata, anche, una sfida molto filosofica trae individualità: la più vecchia diatriba del calcio riassunta da quel risultato per quasi tutti “bugiardo” e per qualcuno invece molto più “vero” di quel che crediamo sia la vera natura di questo sport. Ne scrive il.Il giornale inglese sottolinea che “la squadra migliore è stata rovinata dal lavoro eccezionale di un singolo individuo in particolare”. Ed è paradossale che capiti proprio al Psg, fino ad un attimo fa, “notoriamente una squadra di individui”. Perché il vecchio Psg di Messi, Neymar e Mbappé “non avrebbe mai potuto fare quello che ha fatto ieri sera. Non avrebbe potuto dominare in questo modo: non avrebbe potuto avere il Liverpool in difficoltà anche per il possesso palla, in difficoltà neo contrasti, optando per lanci lunghi perché ogni volta che giocavano tra le linee venivano privati ??della palla.