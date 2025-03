Ilfoglio.it - Il Pse vede un’unica strada per la sicurezza europea. Schlein un’altra

Al direttore - Ellyè favorevole alla difesa, ma contraria al riarmo dell’Europa. E’ come se dicesse – e in questo caso non lo dice – che è favorevole a un sistema sanitario più efficace, ma contraria a un aumento della sua spesa (ovviamente in entrambi i settori è auspicabile una spesa più efficiente). Misteri della politica e, in primo luogo, della logica.Michele Magno Ieri il premier spagnolo Pedro Sánchez, un progressista, ha affermato che “è il momento di proteggere l’Europa”, ha detto che “è il momento di metterci la faccia per l’Europa, anche da parte del mondo delle imprese, se vogliamo un’Europa che protegga i più vulnerabili, i nostri giovani, gli anziani, l’ambiente, l’agricoltura, e le imprese”. Nelle stesse ore, un ex presidente del Consiglio di centrosinistra, Paolo Gentiloni, ha detto che “il piano von der Leyen è un primo passo, penso che vada nella direzione giusta, e le cose di cui stiamo parlando von der Leyen le ha annunciate dopo il taglio degli aiuti militari americani all’Ucraina, le ha annunciate mentre le borse andavano giù per le guerre dei dazi, ed è chiaro che può essere migliorato, però nelle ore difficili che stiamo attraversando penso che sia un segnale che va nella direzione giusta, poi vedremo”.