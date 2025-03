Quotidiano.net - Il Pontefice e il rito delle Ceneri : "La morte non si può esorcizzare"

Le"ci aiutano a fare memoria della fragilità e della pochezza della nostra vita: siamo polvere, dalla polvere siamo stati creati e in polvererneremo". Non si vede, non c’è papa Francesco sull’Aventino, ma si intravede attraverso le sue parole ed è come se fosse presente alche a Roma ha aperto la Quaresima. Nel testo dell’omelia, preparata dalper la messa di benedizione e imposizione, celebratasi ieri pomeriggio nella basilica di Santa Sabina, sul colle che sfiora il Tevere, si avverte crepuscolare la sofferenza e il dramma umano dell’88enne Bergoglio, in prognosi riservata al Gemelli dove è ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. "Fatti di cenere e di terra – è la riflessione offerta dal Papa dal letto dell’ospedale –, tocchiamo con mano la fragilità nell’esperienza della malattia, nella povertà nella sofferenza che a volte piomba improvvisa su di noi e sulle nostre famiglie".