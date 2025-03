Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: un bacio inatteso che sconvolge ogni piano

Leggi su Sbircialanotizia.it

Sembra che la routine, tra gli scaffali del, non voglia mai mettere radici. Qualcuno di voi avrà notato l’aria tesa, e non è un’impressione campata in aria. Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), Venere discreta ma con un talento segreto per la scrittura, sta meditando sul proprio futuro: Tancredi (Flavio Parenti) le avrebbe proposto un cammino . L'articolo Il: uncheè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.