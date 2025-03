Agi.it - Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, anche ieri nessuna crisi respiratoria

AGI - Laè trascorsa, ilsta ancora riposando. Lo rende noto la sala stampa vaticana, dopo chenon si sono verificati episodi di insufficienza. Le notizie che arrivano dal Gemelli sulla salute del Pontefice sono confortanti. Bergoglio durante il giorno "ha effettuato l'ossigenoterapia ad alti flussi", i naselli, ed è stata annunciataper la scorsala ventilazione meccanica non invasiva, ossia la maschera che gli copre naso e bocca. Una disposizione questa che assicura durante il sonno, dove si è più passivi, un'ossigenazione costante e un aiuto per dormire meglio. È stata incrementata la fisioterapia, una serie di esercizi che cercano di rendere più facile respirare per esempio rafforzando i muscoli, come il diaframma e per la prima volta si parla di fisioterapia "motoria attiva".