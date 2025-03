Ilnapolista.it - Il papà di Pizzul gli prometteva una bici nuova se si fosse fatto bocciare, lo voleva macellaio

Leggi su Ilnapolista.it

Brunoè diventato Brunoper educazione inversa, se così si può dire. Lo racconta in un pezzo molto bello Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera. Tra le altre cose Terruzzi scrive che “suo padre eradi regalargli unaclettain caso di bocciatura a scuola per farlo entrare in bottega. Sua madre era maestra: lo invitava a studiare. Ascoltò lei ed era felice per ciò che aveva ricevuto, per come era andata, per ciò che aveva attorno. Niente fuffa, una riconoscenza manifestata di continuo dopo aver accompagnato intere generazioni dentro notti comunque magiche”.Per Terruzziera anche una Milano che non esiste più: “Milan e Inter a dividere i milanesi, cappotti con la martingala, cappelli con i paraorecchie per i bambini, nebbia da non vedere un accidente al mattino, per strada, allo stadio”.