Il Nibbio, adrenalina da spy story per il film che racconta la morte di Nicola Calipari a Baghdad

Il militare italiano che non fu prono agli americani e fu fatto fuori. Ancora non ci sono risposte sulladi, l’alto funzionari del Sismi che nel febbraio del 2005 riuscì a liberare la giornalista Giuliana Sgrena rapita ama che poi nel percorso verso l’aeroporto, nel proteggere la donna, venne ucciso dalle pallottole statunitensi.Ildi Alessandro Tonda non scioglie l’enigma. E non sarebbe nemmeno suo compito farlo. Semmai rinfocola l’indignazione su uno spazio di tiro assassino, pressoché unica fulminante sequenza notturna di azione militare vera, che poteva vedere addirittura tre inspiegabili morti invece di uno (l’autista italiano dell’auto e la giornalista del manifesto alla qualefece scudo). Del resto ildi Tonda ricostruisce con lodevole compattezza narrativa e convincente ritmo di montaggio la manciata di settimane che hanno preceduto l’omicidio di