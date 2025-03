Ilnapolista.it - Il Napoli anche contro la Fiorentina supererà i 50mila spettatori (Repubblica)

lasi giocherà domenica alle 14. I biglietti sono quasi esauriti, com’è accaduto quasi sempre in questa stagione.Scrivecon Pasquale Tina:I tagliandi per la partita sono già terminati: ieri pomeriggio il sito ticketone aveva una scorta residua di tribuna Posillipo e del settore ospiti (ci saranno i sostenitori della, provenienti dalla Toscana). Gli altri settori sono giàesauriti da giorni e la soglia deisarà superata ancora una volta. Finora è capitato 10 volte ed è lo straordinario dato che accompagna ildi Conte in una lotta scudetto davvero avvincente. Lo snodo con lasarà decisivo e l’onda azzurra di entusiasmo rappresenterà un alleato prezioso, come già accaduto con l’Inter.