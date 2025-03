Panorama.it - Il Mondiale per Club distribuirà un miliardo: la vittoria di Infantino

Leggi su Panorama.it

Il torneo che a parole nessuno voleva, inviso alla Uefa e all’associazione dei grandi(sempre a parole per quest’ultima), portato in tribunale dal sindacato dei calciatori, alla fine si farà e sarà una gallina dalle uova d’oro per chi è stato ammesso al grande ballo. Non una sorpresa per chi conosce le grandi capacità organizzative della Fifa e la rete di contatti del suo presidente, Gianni, che sulpera 32 squadre in calendario dal prossimo 14 giugno con finale il 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di New York ha affidato una parte importante della strategia per garantirsi il controllo del ricco business del pallone.Undi euro da spartirsi in 32, non in quote uguali e con progressione per chi scavalcherà la prima fase a gironi (3 partite) proiettandosi avanti.