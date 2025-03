Quotidiano.net - Il Ministero della Difesa turco chiede al Pkk di consegnare le armi

"Il Pkk e tutti i gruppi ad esso affiliati devonole". Lo ha affermato il, dopo che la scorsa settimana il leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), Abdullah Ocalan, ha chiesto il disarmo e lo scioglimento del gruppo armato curdo. "Questioni come il cessate il fuoco che non sono incluse nel testo non dovrebbero essere inserite nell'ordine del giorno e si dovrebbe fare il possibile per non creare confusione". Come ha affermato il MinistroGiustizia, non sarà consentito sabotare o prolungare il processo, si adotterà un approccio cauto e razionale", ha affermato il, come riferisce la tv di Stato Trt, dopo che il Pkk nei giorni scorsi ha accolto l'appello di Ocalan e ha dichiarato una tregua con l'Esercito di Ankara. Durante le operazioni condotte in Siria contro le forze curde sono stati "neutralizzati 478 terroristi" dall'inizio dell'anno, ha aggiunto il