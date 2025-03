Gqitalia.it - Il miglior iPhone da comprare in questo momento senza spendere un capitale. Sì, hai letto bene

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.L'arrivo dell'ultimo16e rende ancora più completa la ricerca delin circolazione. Dopo anni in cui lo smartphone economico di Apple è stato l'SE 2022 c'era bisogno di una rinfrescata, di un aggiornamento a processore e fotocamere per il lancio di un'alternativa di tutto rispetto che va a chiudere il cerchio della serie 16 - in attesa che a settembre l'17 rimescoli nuovamente le carte in tavola.Ma la serie uscita nell'ultimo anno non è l'unica proposta della Mela da prendere in considerazione per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone. D'altronde non è più necessariooltre mille euro per portarti a casa un nuovo modello di, e prima di arrivare a una scelta è importante capire le esigenze di chi lo andrà a utilizzare.