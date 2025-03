Il mercato musicale in Italia vale 43 miliardi di euro

Quotidiano.net - Il mercato musicale in Italia vale 4,3 miliardi di euro

Roma, 6 marzo 2025 – In tempi di crisi, si può considerare la musica come una sorta di bene immateriale rifugio, alla stregua dell’oro. Infatti, fra guerre e inflazioni, crisi e scenari internazionali tutt’altro che rassicuranti, la musica nel 2024 ha generato un volume d’affari di 4,3di, come certificato dal report della Federazione dell’industriana. I dati della Fimi Come detto, il 2024 ha raggiunto la cifra di 4,3di, e in particolare i primi 9 mesi hanno visto una crescita di quasi tutte le principali voci, dai concerti +33%, ai diritti d’autore +22,3%, alla discografia +18,8%. Nel dettaglio, vediamo che le esibizioni live degli artisti hanno fatturato 967,4 milioni di, mentre i diritti d’autore hanno generato ricavi per 330,9 milioni diper la pubblica esibizione, 112,9 milioni per l’emittenza, 80 milioni per copie private, 72,8 milioni per i diritti ad esse connesse, 58 milioni per l’export e 13,6 milioni per le sincronizzazioni per cinema e tv.