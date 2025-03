Ilrestodelcarlino.it - Il maestro Matthias Bamert dirige l’Orchestra Filarmonica Marchigiana

Per la prima volta si esibisce in Italia ilsvizzero, compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale che, da oggi a domenicarànel programma ‘Romeo e Giulietta’, ispirato alla danza e all’amore dei due protagonisti. Si inizia stasera (ore 21, prezzo speciale 5 euro) con la prova generale aperta al pubblico al Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Domani (ore 20.30) toccherà al Teatro Sperimentale di Ancona, sabato al Teatro al Pergolesi di Jesi (ore 21) e domenica (ore 17) alla Fenice di Senigallia. In programma c’è l’Ouverture-Fantasia ‘Romeo e Giulietta’, a ragione considerata come il primo capolavoro di Caikovskij, composizione rielaborata più volte fino alla terza e ultima versione, quella oggi comunemente eseguita.