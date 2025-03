Lanazione.it - Il Lions fa il punto sulle tante iniziative

Si è svolta all’NH Hotel la charter night delClub La Spezia Host per festeggiare il setsimo anniversario della fondazione. Il presidente Enrico Pollina ha illustrato le attività svolte e quelle programmate a favore del territorio. Un lavoro continuo in collaborazione con gli enti ed autorità locali. La serata è stata l’occasione per festeggiare l’ ingresso di un nuovo socio con spilla appuntata direttamente dal governatore del distretto 108 Patrizia Campari e per premiare i soci che si sono distinti per la partecipazione a tutte le attività.