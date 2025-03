Agi.it - Il governo non prevede ostacoli sul cammino della riforma della giustizia

AGI - "Avanti rapidi e senza modifiche". Dopo gli incontri a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni con i rappresentanti dell'Unione delle Camere penali e dell'Associazione nazionale dei magistrati,e centrodestra non prevedonosulseparazione delle carriere e anzi - il ragionamentomaggioranza - se le opposizioni faranno le barricate, l'intenzione è di accelerare e andare in Aula, al Senato, senza mandato al relatore. Oggi sono previste altre sei audizioni nella commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, guidata da Alberto Balboni (FdI), tra cui quelle all'ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro, dell'ex presidenteCamera Luciano Violante e dell'ex senatrice dem, Anna Finocchiaro. La settimana prossima si completerà poi il ciclo con il termine degli emendamenti e con il via liberaCommissione entro fine mese con la possibilità, quindi, che tra gli ultimi giorni di marzo e inizio aprile il provvedimento approderà in aula al Senato.