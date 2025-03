Abruzzo24ore.tv - Il Governo Meloni taglia i fondi per le Province: grave impatto sulla sicurezza stradale

Chieti - Francesco Menna denuncia un drastico abbassamento delle risorse per la manutenzione, con gravi rischi per ladelle aree interne e le economie locali. Tagli devastanti per leitaliane: Menna avverte sul rischioIl presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, esprime forte preoccupazione per la drastica riduzione delle risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali. Il, con la legge di bilancio 2025-2027, ha previsto un taglio di ben 300 milioni di euro, destinando solo 20 milioni di euro nel 2025, 15 milioni nel 2026 e 275 milioni nel 2029 per gli interventi sulle infrastrutture stradali. Questo drastico ridimensionamento avrà undevastante sulle condizioni della rete, con ripercussioni gravissimedi cittadini e imprese, in particolare nelle aree interne.