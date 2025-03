Lettera43.it - Il governo è diviso sul riarmo europeo, Giorgetti: «No a frenesie sulla difesa»

L’Europa è in cerca di una linea strategica comune al Consigliostraordinario di oggi, giovedì 6 marzo, convocato per rispondere alle mosse di Donald Trump sull’Ucraina e alla sospensione dell’invio di armi a Kyiv. Al centro del vertice c’è “ReArm Europe”, il piano da 800 miliardi proposto da Ursula von der Leyen per il. Un primo passo verso la possibilità di costruire unaeuropea comune, con l’obiettivo di sostenere militarmente l’Ucraina e rafforzare anche lacontinentale a fronte della minaccia russa. L’obiettivo, però, non è privo di ostacoli, tanto che sono già emerse divisioni interne alitaliano. Da un lato, coerente con la sua impronta europeista, Forza Italia si è detta convintamente a favore del piano. Dall’altro, il vicepremier Matteo Salvini si è detto contrario all’idea di fare debito per il