Lanazione.it - Il Gigliato d’argento a Repice e alla sua voce

Francesco, storica "" di "Tutto il Calcio Minuto per Minuto", sarà domani a Prato con il suo spettacolo "Ladegli Eroi – Storie di grandi imprese dello sport e dei cronisti che le hanno raccontate". E anche il Comune di Prato gli renderà omaggio nel corso della giornata: nelle ore precedentirappresentazione, il cronista radiofonico sarà ricevuto in consiglio comunale dal presidente Lorenzo Tinagli e sarà insignito del. Dopo la cerimonia, l’attenzione andrà idealmente al Garibaldi Milleventi, con lo spettacolo diche inizierà alle 21 presso il rinnovato spazio di via Garibaldi: il sessantaduenne cosentino ripercorrerà i principali momenti della Storia (con la "s" maiuscola) del ‘900 (sportiva e non) ricordando in primis chi li commentò e li annunciò agli italiani dradio.