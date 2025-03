Il giallo dell’80enne trovato morto dopo 10 giorni nello sgabuzzino | caccia al killer nel padovano

Leggi su Open.online

Era avvolto in due sacchi neri della spazzatura e chiuso in unoFranco Bernardo Bergamin, l’uomo di 80 anni che ieri, 5 marzo, è statonella sua casa di Limena, in provincia di Padova. Nelle ultime ore, le indagini hanno dato corpo all’ipotesi secondo cui a uccidere l’anziano sarebbe stato un uomo di 45 anni che da qualche mese viveva assieme alla vittima. Secondo quanto riporta Padova Oggi, per depistare i sospetti che l’odore del cadavere avrebbe potuto generare il 45enne avrebbe spruzzato nella casa quantità copiose di profumatore per ambienti. Secondo i rilievi effettuati dal medico legale, quando è stato, Bergamin erada circa 10. Del sospetto omicida – identificato da nome e cognome che non sono stati rivelati – non si hanno tracce.La fuga del sospetto omicidaIl fascicolo d’indagine coordinato dal pubblico ministero Marco Brusegan è stato aperto in seguito alle segnalazioni dei familiari di Bergamin.