Il giallo del cadavere nell'armadio, si cerca un uomo nel Padovano

AGI - Si indaga a Limena, paesino alle porte di Padova, per comprendere come e quando è morto Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, ex operaio di Piazzola del Brenta, trovato mercoledìall'interno di due sacchi in unchiuso a chiavea sua abitazione al civico 4 di via Papa Giovanni XXIII. Da un primo esame del medico legale, il corpo presentava contusioni alla testa ed era stato nascosto da più di una settimana. Secondo quanto riferito dal Corriere del veneto, l'aveva anche le caviglie strette da due fascette e la stanza era in disordine. L'attenzione degli inquirenti è concentrata su undi 45 anni che negli ultimi mesi viveva in casa dell'anziano e che ha fatto perdere le sue tracce. Altro particolare rivelato dal quotidiano, "una lunga fila di boccette di profumo aperte e disposte lungo tutto il perimetro della casa", un trucco per coprire l'odore di un corpo in decomposizione.