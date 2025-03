Ilrestodelcarlino.it - Il gesto d’amore. Ecco il nuovo centro per i bimbi inguaribili: "Possono essere curati"

Unregionale per le cure palliative dei piccoli pazienti è stato inaugurato ieri mattina al terzo piano del presidio di Villa Maria del Salesi, un importante passo avanti per l’assistenza ai bambini con patologie. "Quello di oggi è un atto di generosità verso il futuro, verso la comunità civile anconetana e di tutta la regione per i bambini cheda patologie croniche – ha dichiarato il direttore dell’hub Simone Pizzi – possibile anche grazie alla generosa donazione di 40mila euro da parte dell’associazione Raffaello". La onlus è stata fondata da Nazzarena Borboni e dedicata al figlio che ha perso nel 2007 a causa di una malattia incurabile. La sua vita, segnata da un’enorme sofferenza, ha preso una direzione nuova, dedicandosi al supporto di chi vive situazioni analoghe.