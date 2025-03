Frosinonetoday.it - Il gestaccio, le polemiche e le scuse (video)

Leggi su Frosinonetoday.it

A Carnevale ogni scherzo vale, o quasi. Dipende da che tipo di scherzo e da chi proviene. Il gesto dell'ombrello fatto dall'assessore Rossella Testa alle persone che fischiavano la decisione del sindaco di non bruciare, come tradizione comanda, il fantoccio del generale, non è certo uno scherzo.