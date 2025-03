Il fuorionda di J D Vance al Congresso | Ma come fa Trump a parlare per un’ora e mezza? – Il video

Leggi su Open.online

fai a fare questa cosa per 90 minuti?», chiede il vicepresidente degli Usa JDallo speaker della Camera Mike Johnson mentre l’aula delUsa è gremita in occasione del discorso del presidente Usa Donald. La conversazione «rubata» è finita su tutti i social dopo che i due dirigenti del partito repubblicano avevano scordato i microfoni accesi credendo di parlottare tra loro. «La cosa più difficile è farlo con Biden, i suoi discorsi erano pura campagna elettorale», risponde aJohnson, poco prima dell’inizio del discorso fiume di. I due si scambiano alcune battute e condividono risatine. A un certo punto, Johnson deve accorgersi del «pericolo» e abbassa il microfono per assicurarsi che la conversazione prosegua off the record. Poco prima,si era avvicinato all’orecchio dello speaker per dirgli qualcosa senza farsi sentire.