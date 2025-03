Agi.it - Il fratello di Saman in aula: "Ho visto mio zio che la prendeva per il collo"

AGI - Con la voce ridotta a un filo e un italiano incerto, ildi, Ali Heider, con piumino indosso e mascherina chirurgica neri, orecchini e capelli rasati ai lati, ha ripercorso, con grande fatica, nell'della Corte d'Appello, gli ultimi minuti di vita della sorella 18enne, uccisa la sera del 30 aprile 2021 a Novellara (Reggio Emilia). Tante le risposte a monosillabi e i "non ricordo". Da dietro un paravento, ha risposto alle domande della sostituta pg Silvia Marzocchi, confermando a voce bassissima, quanto dichiarato durante il processo di primo grado, cioè che la sera del 30 aprile 2021 mostrò al padre alcune chat trae il fidanzato che aveva registrato sul suo cellulare, dietro richiesta della madre. Il padre, ha raccontato, "si arrabbiò tantissimo, e mia sorella disse che non era vero niente, poi prese le sue cose per andarsene".