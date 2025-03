Gamberorosso.it - Il food pairing è superato. Meglio abbinare le persone in base alle loro preferenze enoiche

È da tempo che il concetto di abbinamento cibo-vino è al centro di un acceso dibattito. Il collega MW Tim Hanni già nel 2019 lo aveva pubblicamente descritto come bullshit. L’ultimo a pronunciarsi sul tema è stato Eric Asimov, celeberrimo editorialista del New York Times, in un articolo pubblicato a dicembre scorso, in cui avanzava l’ipotesi “it’s hard to go wrong”, auspicando un approccio più inclusivo e senza sensi di colpa.Dalal moodPersonalmente spesso ho sostenuto l’esigenza di passare da un meccanicistico ‘’ a un più contemporaneo e coinvolgente ‘mood’ in cui conta molto l’occasione, la compagnia e lo stato d’animo nella scelta di un abbinamento. Chi avesse già familiarità col metodo Mercadini e l’app Decanto, può ambire ad un possibile livello successivo:leinallapreferenza enoica.