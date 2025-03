Ilrestodelcarlino.it - Il filmato della telecamera vacilla: è scontro tra periti sull’altezza di Dassilva

Rimini, 6 marzo 2025 – L’altezza non combacia. Tra Louis, l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, e l’ignoto ripreso dallafarmacia la sera del delitto c’è una discrepanza di diversi centimetri. Louis, infatti, sarebbe molto più alto e la staturapersona immortalata attraversare via del Ciclamino sarebbe più riconducibile al vicino, Emanuele Neri. Il colpo incassato dalla cosiddetta ‘prova regina’ dell’accusa è di quelli da ko, mentre lo stesso collegio peritale del giudice per le indagini preliminari avrebbe richiesto un’udienza anticipata su questi risultati per valutare se procedere ancora con l’incidente probatorio oppure, finirla qui. Rimini 11-02-2025 - Omicidio Paganelli Luoisnotte cam 3 incidente probatorio. Manuel Migliorini - Adriapress.