‘Il figlio di Forrest Gump’ anche Angelo Ferracuti in corsa al Premio Strega

Fermo, 6 marzo 2025 – È uno dei libri più sentiti e amati dallo scrittore fermano, ormai una firma sicura nel panorama letterario italiano. ‘Ildiracconta la storia del padre Mario, figura simbolo per la città, podista fino a tardissima età. Un libro bello e intenso che è valso al’inserimento tra le 81 proposte per concorrere al, il più significativo per gli scrittori italiani. A fare il nome di, che pubblica per Mondadori, Lorenzo Pavolini, che così ha presentato il romanzo: “ll romanzo di’Ildi(Mondadori) perché restituisce ai rapporti familiari, con il loro carico di attrazione e repulsione, il valore di una riflessione pubblica. Il romanzo di formazione di un giovane uomo che non riesce a gestire rabbia e ansia, diventa un commovente reportage, genere chepratica da decenni con maestria, degli ambienti dove è cresciuto e che è sul punto di abbandonare proiettandosi all’esterno alla ricerca di una riconciliazione fuori tempo massimo – o almeno un contatto, che può avvenire solo nello spazio della letteratura”.