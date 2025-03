Palermotoday.it - Il Festival di Sanremo cambia città? La Rai studia la possibilità di traslocare, suggestione Palermo

Leggi su Palermotoday.it

Il Comune divara la gara per assegnare l'organizzazione deldella Canzone Italiana a tutti "gli operatori economici titolari di un canale generalista nazionale" e la Rai mette al vaglio un piano per approntare un'ipotesi alternativa: immaginare l'organizzazione in un'altra città.