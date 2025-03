Ilrestodelcarlino.it - Il dramma della famiglia curda. Vivono in strada con tre bambini. Corsa contro il tempo per aiutarli

È unailper dare una sistemazione adeguata alladell’Iraq arrivata ad Ancona una settimana fa e per ora ospitata in un hotel cittadino. La storia raccontata ieri dal Carlino ha suscitato tantissime reazioni, ma intanto ilstringe. Ieri mattina laAbdullah è stata contattata dalla questura dorica che l’ha invitata a presentarsi negli uffici di via Gervasoni domani mattina per "importanti comunicazioni". Non è chiaro quali siano queste comunicazioni, ma potrebbe essere un tassello propedeutico poi all’ingresso del nucleo familiare in un progetto di accoglienza,prefettura o del comune di Ancona questo non è chiaro. Il problema tuttavia, per questo facciamo riferimento allail, è legato al fatto che stamattina scade la terza notte di alloggio dei genitori e dei trepiccoli (lo ricordiamo, due maschietti di 6 e 5 anni e la femminuccia che compirà 2 anni la prossima settimana) nell’albergo in zona stazione ferroviaria.