Il dolce segreto preparato da Jovanotti prima dei concerti | ecco la ricetta

Chefosse un grande appassionato di cibo e attento all’alimentazione lo sapevamo. Dal glicine fritto ai corbezzoli, passando per le giuggiole e il caffè con il burro, il cantautore toscano è uno sperimentatore in cucina, un po’ ha seguito la sua cheffa (come la chiama lui) personale Mariavittoria Griffoni, un po’ si lancia in abbinamenti e ricette lasciando consigli culinari anche sui social.Ilenergetico con datteriQuesta è stata la volta delenergetico con frutta secca che ha spiegato e messo in mostra nelle stories dei suoi profili social: «Questo è il mangime del cantante, posso rivelarvi ladi mia invenzione», dice con voce fuori campo mentre sullo schermo scorrono le sue immagini a tavola che degusta ilin questione.laspiegata con ingredienti e procedimento: «Sei uova, sei bianchi e tre tuorli, datteri, noci tritate, uvetta un po’ di burro chiarificato, miele, una banana, tutto quello che avete, girate e cuocete in padella e poi potete aggiungerci della panna montata, mirtilli».