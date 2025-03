Ilrestodelcarlino.it - Il dj e la rapper: "Qui la movida è incompatibile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cosa pensano della possibilità di aprire locali notturni nel centro di Ancona gli artisti della notte? Paolo Camangi, in arte dj Apeless, che suona negli eventi danzanti più di tendenza del capoluogo, è lapidario: "No. Anche se ce ne sarebbe da parlare parecchio di questo argomento, allo stato attuale ti rispondo di no". Perché? "Lo storico – risponde questo disk jockey dall’esperienza ventennale – ci insegna che lacon i residenti e in genere qualsiasi attività culturale che porti gente in centro stando fuori fino a tardi. Non è mai andata diversamente. Chi ha fatto la proposta è andato sempre a perdere. Ce lo insegna la storia recente degli ultimi quindici, vent’anni, poi qualora la domanda successiva fosse se in una città capoluogo di regione sia normale che sia così, io ti direi no: non è normale, perché in quasi tutte le città ci sono posti che aperti fino a tardi, dove c’è movimento fino a tarda notte, alle ore piccole, ma questo non succede ad Ancona.