Il diniego è un meccanismo di difesa Ed è materia da psicanalisi

Io dico che èda psicoanalisi. Nella fattispecie è all’opera – non solo presso le opinioni pubbliche occidentali, ma anche presso una parte dei loro ceti dirigenti – queldichiamato “”. C’è come una zona cieca che impedisce a molti di percepire la presenza del nemico e di riconoscere la sua pericolosità. E il bello è che questa zona cieca – ossia questo rifiuto di guardare la realtà – è spesso invocata in nome del “realismo”. Si fanno ragionamenti geopolitici lambiccatissimi per evitare di dire cose semplici, come quella che ha detto ieri Pete Buttigieg, uno dei democratici americani più raziocinanti: “Se la Russia vuole la pace, dovrebbe mettere fine all’invasione”. Così semplice che sembra banale, e dunque viene scartata con una smorfia di degnazione dai professionisti del complessismo.