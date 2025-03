Tvplay.it - Il destino di Allegri cambia improvvisamente, ora la panchina è ad un passo

Leggi su Tvplay.it

può tornare ad allenare in Serie A il prossimo anno. Una situazione potrebbe favorirlo e non pocoIl prossimo maggio sarà passato un anno dall’ultima presenza indi Massimiliano. Allo stadio Olimpico di Roma si giocava la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Nel finale di partita, l’allora tecnico bianconero inveisce pesantemente contro arbitro e quarto uomo, si fa espellere e, nel post partita prima della premiazione, evita stizzito il d.s. Giuntoli.Ildi, ora laè ad un– Tvplay.it (Foto LaPresse)La veemente protesta gli costa l’esonero immediato e la sostituzione con Montero per le ultime due ininfluenti partite di campionato. Da alloraè fermo e, a quanto pare, non è stato nemmeno vicino a sedersi su un’altra